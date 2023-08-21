الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار رئيس فلسطين لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل فشلت فى فرض سيطرتها على الأراضى الفلسطينية

جريدة الدستور

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، إن إسرائيل فشلت في فرض سيطرتها وهيمنتها بكل الأدوات على الأراضي الفلسطينية، وأنها مهما فعلت لفرض رؤيتها على القدس وفصل المقدسيين عن المدينة لن تنجح في ذلك.

وأضاف الدكتور محمود الهباش، فى مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين: إسرائيل فشلت في الماضي منذ 1967 في تهويد القدس نظرا لعقليتها العنصرية، وأن الطريق الوحيد أمام إسرائيل هو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية في تقرير المصير.

وتابع أن العقلية العنصرية داخل إسرائيل أحد أهم أسباب غياب فرص تحقيق السلام والتعايش بين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات والاعتداءات من المستوطنين على بلدة حوارة في "نابلس" ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القرى المجاورة، وكذلك الهجمات على المواطنين وسياراتهم في القدس، وعلى الطرق الرئيسية ومفترقاتها في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن عدم معاقبة المستوطنين الإسرائيليين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم. 

وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، المسئولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم في عموم الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تتواصل على مدار الساعة دون أي سبب، سوى ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية والاستعمار لاستكمال عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة.

وحذرت من خطورة بالغة لعودة شعار "محو حوارة"، واعتبرته تحريضا مباشرا وعلنيا لارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتعميق جرائم التطهير العرقي ليس فقط على سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية، بل بدعم وزراء ومسئولين فيها.

الهباش إسرائيل مستشار الرئيس الفلسطيني

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