بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم القدسي.

يجدر الإشارة إلى أن منظمات الهيكل المزعوم تحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

وفي وقت سابق، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أسامة القواسمي، أن ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق نساء فلسطين في مدينة الخليل وإجبارهن على التعرية، جريمة بشعة وقذرة لا تغتفر، وتجاوز لكل الأعراف لا يمكن السكوت عنها.

وشدد القواسمي، في بيان صحفي، على أن المساس بأعراض نساء فلسطين هو ضرب من الجنون الأخلاقي وانحطاط قيمي وصلت إليه حكومة نتنياهو العنصرية، وجيشها الذي يعبر بجنونه عن العقلية الحاكمة في تل أبيب، مؤكدًا أن هذه الجريمة لن تمر.

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 سيدات فلسطينيات على التعري داخل منزلهن بعد اقتحامه في الخليل، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.