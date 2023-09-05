الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسي فلسطيني: اقتحام قوات الاحتلال لطولكرم استمرارا للحرب المفتوحة ضد شعبنا

الدكتور عماد عمر
الدكتور عماد عمر

استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم نور الشمس في طولكرم.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي، إن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني مستمرة من اقتحامات واعتقالات وتهويد واعدامات واستمرار لسياسة الضم والتهويد في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة يقودها بنيامين نتنياهو وعضوية الوزيرين بن غفير وسموترتش.

وأوضح عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس في طولكرم هو في إطار الحرب المفتوحة من قبل الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في شتى أماكن تواجده.

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وطالب عمر المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تنامي الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني يوميا من اغتيالات وتوغلات واعتقالات واقتحامات للأماكن الإسلامية والمسيحية.

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عمر: الحكومة الاسرائيلية تصدر أزماتها الداخلية ضد الشعب الفلسطيني

وأشار عمر إلى أن الحكومة الإسرائيلية تصدر أزماتها الداخلية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة بعد شعورها بضعف قوة الردع الإسرائيلي بعد فشل العملية الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين.
 وتهدد إسرائيل في الآونة الأخيرة بين بارتكاب جريمة اغتيال بحق قيادات المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تتحمل مسئولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل، التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على مخيم نور شمس بطولكرم.

وقال أبوردينة إن كل هذه التحديات والممارسات العدوانية لن تغير موقف الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

كما حذر أبوردينة مما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية التي توصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

الإحتلال الإسرائيلي طولكرم الشعب الفلسطيني حكومة نتنياهو فلسطين

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