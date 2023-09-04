الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس بلدية جنين: هدف قوات الاحتلال من الاقتحام كسر شوكة المقاومة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أكد نضال عبيدي، رئيس بلدية جنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت خلال الساعات الماضية بعض المناطق في جنين ومحيطها. 

حالة توتر

وقال عبيدي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن المنطقة أصبحت في حالة توتر، خصوصًا بعد مداهمة مناطق عديدة وصلت نابلس، مؤكداً أن الهدف من الاقتحام كسر شوكة المقاومة، لكن الاقتحامات السابقة أثبتت فشلها، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من جنين بعد اعتقال عدد من المواطنين.

وأُصيب 5 مواطنين بالرصاص، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلًا قيد الإنشاء في قرية طورة غرب جنين، بحجة عدم الترخيص.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت 13 منزلًا في القرية تمهيدًا للهدم، بحجة عدم الترخيص.

وأعلنت "كتيبة جنين" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، أن عناصر لها "اكتشفوا قوة خاصة على أطراف المخيم وأمطروها بصليات من الرصاص".

عملية عسكرية في جنين

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها في أوائل يوليو، ما أسفر عن مقتل 12 فلسطينيًا وإصابة نحو 200 آخرين.

واستشهد في تلك العملية آنذاك أكثر من 10 فلسطينيين، فيما أصيب نحو 100 آخرين، وتم تهجير الآلاف من المخيم، قبل أن تسحب سلطات الاحتلال الإسرائيلي قواتها بعد 3 أيام من العدوان على المخيم.

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