واشنطن: مستمرون فى دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات الليبية

أكدت الولايات المتحدة الثلاثاء استمرارها في دعم مفوضية الانتخابات الليبية، في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة منذ 24 ديسمبر 2021، في وقت تواصل الأمم المتحدة مشاورتها المستمرة مع القادة السياسيين في ليبيا لإيجاد مخرج من المأزق السياسي، الذي يعرقل تنفيذ هذا الاستحقاق.

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند: "نحن مستمرون في دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات للتحضير للانتخابات و لدينا ثقة كاملة في قدرتها على إجراء الانتخابات الوطنية والبلدية على حد سواء"، حسبما نقلت السفارة الأمريكية عبر منصة "إكس".

باتيلي يواصل مشاوراته من أجل استكمال الإطار القانوني للانتخابات

بالتزامن، التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، برئيس الوزراء في حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة.

وقال باتيلي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس" إن اللقاء جاء في إطار مشاوراته المستمرة مع القادة السياسيين في ليبيا لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الراهن.

وأضاف باتيلي، أن نقاشه مع الدبيبة تركز على التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، والحاجة الملحة لاستكمال الإطار القانوني للانتخابات وإيجاد اتفاق سياسي شامل لكل القضايا الخلافية.

‏وأشار المبعوث الأممي إلى أنه شدد خلال اللقاء على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في إطار انتخابات سلمية، وتحت إشراف حكومة موحدة تحظى بدعم مختلف الأطراف الرئيسية.

من جهة أخرى قال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة: إن المبعوث الأممي قدم إحاطة للدبيبة بنتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة، التي أكد فيها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأكد دبيبة دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمناً الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، وصولاً إلى تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إلى أن باتيلي نقل لدبيبة إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك عقب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي أمام المجلس أغسطس الماضي.

وكان باتيلي أكد في الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي في إحاطة أمام مجلس الأمن، أن كل الأطراف في ليبيا "اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية" التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة، مذكرا بأن الليبيين لديهم رغبة قوية في انتخاب قيادة جديدة تتمتع بالشرعية في البلاد، وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة.