الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نورلاند: الولايات المتحدة تدعم جهود تعزيز الأمن فى ليبيا

نورلاند
نورلاند

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم الولايات المتحدة لجهود تعزيز الأمن داخل حدود الدولة الليبية والدفاع عنها ضد التهديدات التي تمس الاستقرار الوطني والإقليمي. 

جاء ذلك، خلال حفل أقيم على شرف مسئولين من قوات إنفاذ القانون الليبية، شاركوا في برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب الذي تموله حكومة الولايات المتحدة، بحسب الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في ليبيا على منصة "إكس"؛ حيث نشرت صور من الحدث.

وعبر المبعوث الأمريكي عن ثنائه على مشاركة المسئولين الليبيين وجهودهم لتحقيق السلم والاستقرار في ليبيا.

ويأتي الحدث، بعد أيام من اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة “طرابلس” بين “اللواء 444” وقوات الدرع الخاصة التي راح ضحيتها حوالي 55 شخصا وعدد كبير من الجرحى في أعنف اشتباكات تشهدها العاصمة منذ أشهر.

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ريتشارد نورلاند السفير الأمريكي لدى ليبيا برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب تمويل أمريكي حفل مسؤوليين إنفاذ القانون الليبي

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