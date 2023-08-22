"باتيلى": كل الأطراف فى ليبيا اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية

أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أن كل الأطراف في ليبيا «اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية» التي أعدتها اللجنة المشتركة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة، مذكرا بأن الليبيين لديهم رغبة قوية في انتخاب قيادة جديدة تتمتع بالشرعية في البلاد، وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة.

وأبلغ باتيلي في مجلس الأمن الدولي خلال إحاطته الدورية التي قدمها من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه كثف تواصله مع أصحاب المصلحة لإقناع مجلسي النواب والدولة بالنظر في المقترحات المقدمة من مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ للتعامل مع الثغرات التقنية والمشاريع الانتخابية المقدمة من لجنة «6+6».

وقال إنه واصل مشاوراته لاستدامة الحوار بين الأطراف العسكرية والأمنية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وذلك «لخلق مناخ أمني ملائم وتثبيت الاستقرار المستدام في البلاد»، منوهًا إلى أنه يعمل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للنظر في إمكانية عقد مفاوضات بين القادة الليبيين والأطراف الرئيسية.

نورلاند ووزير خارجية تونس يستعرضان تطورات المسار السياسي في ليبيا

بحث مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية التونسية نبيل عمار المسار السياسي في البلاد.

جاء ذلك في لقاء عقد في تونس حضره أيضا السفير الأمريكي لدى تونس جوي هود، ذكّر من خلاله الوزير التونسي موقف بلاده حول ضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا، في إطار من التوافق وبملكية وقيادة ليبية برعاية منظمة الأمم المتحدة، حسبما نشرته الخارجية التونسية.

من جانبه ثمن السفير الأمريكي الدور الإيجابي الذي تقوم به تونس لدفع المسار السياسي في ليبيا واحتضانها العديد من اللقاءات من أجل الإسهام في تشجيع ودعم الحوار بين مختلف الأطراف الليبية.