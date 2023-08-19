السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"حفتر" يلتقى "المنفى وصالح" لبحث مستجدات المسار السياسى الليبى

حفتر والمنفي وصالح
حفتر والمنفي وصالح

التقى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقرّ القيادة العامة في بنغازي برئيس مجلس النواب المُستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك في إطار التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي.

واتفق الأطراف على التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.

ويتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها؛ لوضعها حيز التنفيذ.

كما ثمّنت الأطراف دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الداعم للتوافقات المحلية وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.

وأكدت الأطراف على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور واستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.

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