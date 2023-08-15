الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المبعوث الأممى إلى ليبيا يدعو لاحترام مطالب الشعب وإجراء الانتخابات

باتيلي
باتيلي

أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، الثلاثاء، عن قلقه بشأن التطورات في العاصمة طرابلس.

وطالب باتيلي كافة الأطراف بضرورة وقف تصعيد العنف، واحترام مطالب الشعب من أجل السلام والاستقرار، مذكرا الأطراف بأن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية.

وتشهد العاصمة طرابلس، منذ أمس، اشتباكات عنيفة بين التشيكلات المسلحة وسط تقارير عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد باتيلي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، ضرورة التوصل لاتفاق يمهد الطريق للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.

"الأعلى للدولة": اشتباكات طرابلس تعرض حياة الآمنين للخطر

وفي وقت سابق من اليوم، أدان كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا الاشتباكات في العاصمة طرابلس، مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار.. وقال المجلس الأعلى للدولة إن اشتباكات طرابلس تعرض حياة الآمنين للخطر.

فيما طالبت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "الأطراف" بالسماح لفرق الطوارئ والإسعاف والهلال الأحمر بإنقاذ الليبيين الموجودين في مناطق الاشتباكات، وتوفير ممرات آمنة لهم.

ليبيا المبعوث الأممي طرابلس احترام مطالب الشعب حماية المدنيين

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