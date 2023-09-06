أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى محلات الصاغة المصرية

زاد البحث عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية، والتي تشهد حاليا تراجعًا طفيفًا في الأسواق المصرية، بالتزامن مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية بفعل تراجع الدولار الذي يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.



أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في محلات الصاغة المصرية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في محلات الصاغة المصرية بقيمة 10 جنيهات بفعل تراجع الطلب، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر والدول العربية مستوى 2210 جنيها، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1940 دولارا.

يترقب الجميع الاجتماع المقبل للبنك الفيدرالي الأمريكي والذي يحدد خلاله مصير أسعار الفائدة فيما أظهرت بيانات التوظيف الأمريكية ارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل الأجور على أساس شهري وسنوي مما يشير إلى ضعف سوق العمل.

وينتظر السوق المصري مراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي المقدر بنحو 3 مليارات دولار، وذلك بعدما تم تأجيل المراجعة الأولى من شهر مارس الماضي، حيث حصلت مصر بالفعل على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بعد موافقة المجلس التنفيذي بقيمة 347 مليون دولار.

سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 2525.75 جنيه.

الشراء 2502.75 جنيه.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 2315.25 جنيه.

الشراء 2294.25 جنيه.



سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 2210 جنيها.

الشراء 2190 جنيها.



سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1894.25 جنيه.

الشراء 1877.25 جنيه.



سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1473.25 جنيه.

الشراء 1460 جنيها.



سعر جرام الذهب من عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1262.75 جنيه.

الشراء 1251.5 جنيه.



سعر جرام الذهب من عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 947.25 جنيه.

الشراء 938.5 جنيه.



سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 17680 جنيها.

الشراء 17520 جنيها.



سعر اونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1934$.

الشراء 1933$.

بمعدل هبوط وصل إلى 3 نقطة.

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