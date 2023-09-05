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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-9-2023

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية والعاملة في مصر ، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع. 

وتصدر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، لذا ينشر "الدستور" أخر تحديث لسعر الريال السعودي في البنوك المصرية والعاملة في مصر. 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر

في بنك مصر، شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 ليبلغ نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 في البنك التجاري الدولي CIB ليبلغ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليسجل 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023ن استقرارًا ليسجل نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك البركة

استقر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء خلال منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل 8.18  جنيه للشراء، و 8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية

 ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك الإسكندرية ليسجل 8.21  جنيه للشراء، و 8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

فى مصرف أبو ظبى الإسلامي، شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 استقرارًا ليبلغ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع. 

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