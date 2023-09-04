سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ أشهر مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك، كما استقرت أسعار باقي العملات الأجنبية مع لجوء البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة مع الحفاظ على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي والعملات الخليجية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 8.16 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع، بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفي بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.76 جنيه للشراء، و100.15 للبيع، البنك الأهلي المصري: 99.79 جنيه للشراء، و100.15 للبيع، بنك الكويت الوطني: 94.49 جنيه للشراء، و100.73 للبيع، وفي بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.40 للبيع.