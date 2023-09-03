الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

31 جنيه للكيلو.. انخفاض حاد في أسعار التمور بالوادي الجديد

تمور الوادي الجديد
تمور الوادي الجديد

حدد مجمع تمور الوادي الجديد صباح اليوم الأحد، سعر البلح الخام المفروز بـ31 جنيه للكيلو إبتداء من اليوم بعد إرتفاعها الأيام القليلة الماضية لأعلى مستوياتها.

وأكد ضاحي محمد، مدير مجمع التمور بالوادي الجديد، أنه تم الإعلان رسميًا عن بدء استلام محصول البلح والتمور من التجار والفلاحين بسعر 31 جنيهًا للكيلو، مؤكداً أن التسعير جرى طبقا لدراسة شاملة للسوق المحلي ومحاولة الوصل الي سعر عادل يرضي جميع الفئات " فلاحين وتجار ومصدرين".

وقال محمد عبده عرفات، صاحب مصنع للتمور بمركز الداخلة، إن إرتفاع أسعار البلح والتمور هذا العام تنذر بركود سوق التمور، حيث تلاعب السوق خلال الايام الماضية من السماسرة ليرتفع سعر البلح إلي 40 جنيه للكيلو وهو مؤشر خطير للعزوف عن البلح الواحاتي والاتجاه إلي أي نوع اخر منخفض السعر

وأكد “عرفات” أن مصدري التمور يشتكون من ارتفاع السعر المبالغ فيه، مؤكدا أن السعر العادل للتمور من المفترض أن يتوقف عند حد الـ33 جنيهًا للكيلو، وهو سعر مرضي لكافة الأطراف " فلاح وتاجر ومصدر" وذلك لإستمرار الحفاظ على تسويق منتج التمور بكل آمان

وأكد الحاج محمد بكر، صاحب أحد مصانع التمور بالوادي الجديد، أن التمور المحصول الاستراتيجي بالمحافظة ولابد من الحفاظ عليه مهما تكلف الأمر فهذا المحصول ينتظرة الفلاح والتجار من العام للعام، مؤكدا التصدي بشدة لكل محاولات العبث والتلاعب في أسعار التمور بالاسواق وحدوث حاله من الركود والارتباك في السوق المحلي والعالمي.

وأضاف “بكر” في تصريحات لـ “الدستور”، أن المنوط بتحديد الأسعار بمركزي الخارجة والداخلة هو مجمع تمور الوادي الجديد بالخارجة، والجمعية الزراعية المركزية بالداخلة والتي تحدد الاسعار بناء على العرض والطلب وحركة السوق بالوادي الجديد

وأوضح راتب حميدة، صاحب أحد مصانع التمور بالوادي الجديد، أن الإرتفاع المبالغ فيه لمحصول البلح والتمور هذا العام  عكس حركة السوق المحلي والعالمي ويحدث حاله من الركود في الاسواق، حيث يعزف المصدرين عن استيراد البلح الواحاتي لارتفاع سعره عن السنه الماضية بنسبة 100% مما يؤدي إلي إلغاء التعاقدات والاتجاه لانواع بلح أخري خارج الوادي الجديد

وآشار “حميدة” إلى أن مشكلة تسعيرة البلح تعد بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير، فالمحافظة لا تستطيع تحديد السعر المناسب الذي يتلاءم والمصاريف السنوية التي يتم صرفها على المحصول، ومن ناحيه اخري هي لابد وان تسير الاسعار في الاتجاه الصحيح وبأسعار السوق المحلي والاوروبي، حيث ينافس بلح الواحات مع أكثر من صنف مثل البلح الليبي والتونسي وغيرة من الانواع التي يرغب المصدرين إستيرادها سنويا

مجمع تمور الوادي الجديد تحديد سعر البلح الخام محصول البلح والتمور التسعير طبقا لدراسه شامله للسوق الوصل الي سعر عادل فلاحين وتجار ومصدرين المحصول الإستراتيجي

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الداخلة- العوينات

محافظ الوادي الجديد يشارك باحتفالية تأسيس"اتحاد طريق الحرير" بالصين

«مستقبل وطن» يُنظم احتفالية لدعم ذوي الهمم بمركز الداخلة

أمينة المرأة بمستقبل وطن الوادى الجديد: نعم للرئيس للحفاظ على أمن واستقرار مصر

طرح لحوم طازجة وخضر وفاكهة بأسعار مخفضة بمنافذ الوادي الجديد

فنان بالواحات: الرئيس السيسي أعاد للتراث مكانته بإقامة المعارض العالمية

حول لغة الإشارة في الحساب.. "تعليم الوادي الجديد" تستأنف تدريب طلاب التربية السمعية

"بشائر بريكس".. الهند تبحث سبل الاستثمار فى مشروعات الفوسفات بمصر

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع العام والخاص

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضيتي "كنيسة كفر حكيم وداعش التجمع"

مجانا.. فتح برج مأخذ سور مجري العيون للزيارة لمدة 5 أيام

تنسيق الأزهر 2023 أدبي بنات.. رابط تنسيق جامعة الأزهر 2023 - 2024

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم فى «خلية الزيتون الإرهابية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)