الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى الأسواق المصرية

مواد البناء
مواد البناء

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين، محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغبين في البناء وتشطيب الشقق والوحدات السكنية والمحلات التجارية، حيث تشهد أسعار مواد البناء استقرار نسبي في الأسواق المحلية بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في الأسواق المصرية

يمكن معرفة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في الأسواق المصرية من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية دون تكلفة النقل والعتالة ومكاسب التجار والموزعين والتي تشهد استقرارا بسبب استقرار أسعار الصرف في البنوك وهى كما يلي:-

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 33500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 31800 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 33000 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 32200 جنيه.

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 في بورصة السلع

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 5-9-2023


سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 32100 جنيه.
سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 32500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 32500 جنيه
سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 32400 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 32500 جنيه.
سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 32700 جنيه.

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منتصف التعاملات| سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-9-2023

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أسعار البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن


أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح العربية نحو 2020 جنيها.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر  نحو 1970 جنيها.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 2150 جنيها.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1880 جنيها.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1950 جنيها.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الاسيوطي نحو 2020 جنيها.

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