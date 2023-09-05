الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قرية نزلة النخل بالمنيا تشهد فعاليات قصور الثقافة ضمن برنامج "المواطنة"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت قرية نزلة النخل بمركز أبو قرقاص بالمنيا، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع محافظة المنيا.

مفهوم المواطنة وضرورة الحفاظ على الملكية العامة

تضمن البرنامج الذى أقيم بمدرسة القرية محاضرة حول تنمية قيم المواطنة شارك بها الدكتور عيد حجازي، وألفت فتحي عضو المجلس القومي للمرأة فرع المنيا، وتناول "حجازي" مفهوم المواطنة وضرورة الحفاظ على الملكية العامة وتقبل الآخر، وتحدثت "فتحي" موضحا أن إحساس الفرد بقيمة المواطنة تبدأ من مكان مولده إلى أن تصل إلى الوطن الأكبر مصر، بجانب ذلك عقدت محاضرة عن مهارات التواصل والاتصال، قدمتها إحسان كامل، وتناولت مفهوم ومهارات التواصل الفعال وقبول الآخر.

وضمن فعاليات البرنامج الذي ينفذه فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، فقرة اكتشاف مواهب مع الفنان أسامة طه، وورشه فنون تشكيلية عن الوطن وحب الوطن مع الفنانة سحر عليان ومنال عبدالله، و معرض الكتاب يضم مجموعة من كتب وإصدارات قصور الثقافة المركزية والنشر الإقليمي بإشراف أسماء محمد.

عرض مسرح عرائس ضمن الفعاليات

كما قدم عرض مسرح عرائس بعنوان "أنا أنت مفيش فرق بينا" ناقش التنمر وقبول الآخر وإنكار الذات،  تأليف محمد بهجت، ومن إخراج محمد حسن، أداء الفنان محمود يس وهبه موسى ومحمد سمير وليلى قطب وياسر فؤاد ومينا ميمى ومحمود مهدي.

تقام الفعاليات بالتعاون مع إدارة أبوقرقاص التعليمية، ووحده تكافؤ الفرص والأمومة والطفولة وبالتنسيق مع مجلس المدينة والوحدة المحلية.

على جانب آخر، واستمرارا لفعاليات ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة، عقد قصر ثقافة بني سويف ورشة أدبية ضمن مبادرة ثقافتنا في إجازتنا عن كتابة القصة القصيرة، قام خلالها الرواد المشاركون بكتابة بعض النماذج الأدبية وتم تصحيح ما بها من ملاحظات وإعادة كتابتها مرة أخرى، وشهد القصر عرضا فنيا لفرقة الموسيقى العربية، مع عرض عرائس وقفازات إشراف مها سيد.

قرية نزلة النخل المنيا قيم وممارسات المواطنة الدكتورة نيفين الكيلاني الهيئة العامة لقصور الثقافة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

"بكى على الهواء".. ماجد الكدوانى يتصدر ترند السوشيال ميديا

"أمن القاهرة" ينقذ مشردا في وسط البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الإريتريين من تل أبيب

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات