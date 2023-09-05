قرية نزلة النخل بالمنيا تشهد فعاليات قصور الثقافة ضمن برنامج "المواطنة"

شهدت قرية نزلة النخل بمركز أبو قرقاص بالمنيا، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع محافظة المنيا.

مفهوم المواطنة وضرورة الحفاظ على الملكية العامة

تضمن البرنامج الذى أقيم بمدرسة القرية محاضرة حول تنمية قيم المواطنة شارك بها الدكتور عيد حجازي، وألفت فتحي عضو المجلس القومي للمرأة فرع المنيا، وتناول "حجازي" مفهوم المواطنة وضرورة الحفاظ على الملكية العامة وتقبل الآخر، وتحدثت "فتحي" موضحا أن إحساس الفرد بقيمة المواطنة تبدأ من مكان مولده إلى أن تصل إلى الوطن الأكبر مصر، بجانب ذلك عقدت محاضرة عن مهارات التواصل والاتصال، قدمتها إحسان كامل، وتناولت مفهوم ومهارات التواصل الفعال وقبول الآخر.

وضمن فعاليات البرنامج الذي ينفذه فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، فقرة اكتشاف مواهب مع الفنان أسامة طه، وورشه فنون تشكيلية عن الوطن وحب الوطن مع الفنانة سحر عليان ومنال عبدالله، و معرض الكتاب يضم مجموعة من كتب وإصدارات قصور الثقافة المركزية والنشر الإقليمي بإشراف أسماء محمد.

عرض مسرح عرائس ضمن الفعاليات

كما قدم عرض مسرح عرائس بعنوان "أنا أنت مفيش فرق بينا" ناقش التنمر وقبول الآخر وإنكار الذات، تأليف محمد بهجت، ومن إخراج محمد حسن، أداء الفنان محمود يس وهبه موسى ومحمد سمير وليلى قطب وياسر فؤاد ومينا ميمى ومحمود مهدي.

تقام الفعاليات بالتعاون مع إدارة أبوقرقاص التعليمية، ووحده تكافؤ الفرص والأمومة والطفولة وبالتنسيق مع مجلس المدينة والوحدة المحلية.

على جانب آخر، واستمرارا لفعاليات ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة، عقد قصر ثقافة بني سويف ورشة أدبية ضمن مبادرة ثقافتنا في إجازتنا عن كتابة القصة القصيرة، قام خلالها الرواد المشاركون بكتابة بعض النماذج الأدبية وتم تصحيح ما بها من ملاحظات وإعادة كتابتها مرة أخرى، وشهد القصر عرضا فنيا لفرقة الموسيقى العربية، مع عرض عرائس وقفازات إشراف مها سيد.