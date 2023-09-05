الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تجديد تعيين محمد يوسف رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس "الأعلى للثقافة"

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرارها بتنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3300 لسنة 2023 بتجديد تعيين السيد محمد يوسف إسماعيل رئيساً للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلي للثقافة لمدة عام واحد.

جدير بالذكر أن هذه الوظيفة يعمل تحت رئاستها المباشرة 5 إدارات عامة هي كالتالي: "الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري والإدارة العامة للتنظيم والإدارة والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والاستراتيجيات العامة والإدارة العامة لمركز المعلومات واتخاذ القرار والإدارة العامة للمكتب الفني".

نبذة عن محمد يوسف إسماعيل

ويعد محمد يوسف إسماعيل من أكثر قيادات وزارة الثقافة تقلدا للمناصب القيادية في مختلف هيئات وقطاعات الوزارة، حيث شغل بالإضافة إلى الوظيفة الحالية وظيفة الأمين العام لأكاديمية الفنون والمستشار الإداري لرئيس الأكاديمية ومدير عام المكتب الفني والشئون الإدارية بمكتب وزير الثقافة ومدير عام مكتب الأمين العام ومدير عام الشعب واللجان الثقافية ومدير عام مركز المعلومات ومدير عام المكتب الفني بالمجلس الأعلي للثقافة ، ومدير عام مكتب رئيس الجهاز ومدير عام الشئون الإدارية وشئون العاملين بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومدير عام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

كما اشترك يوسف في عضوية العديد من لجان الإشراف على مشروعات وزارة الثقافة والتي منها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة بالفسطاط ، ومشروع تطوير منطقة الهرم الأثرية ومشروع تطوير القاهرة التاريخية والمعابد الصخرية ومشروع تطوير أكاديمية الفنون بروما ومشروع إنشاء معهد السينما الجديد ومتحف الفنون الشعبية ومدرسة تعليم الفنون ومعهد الموسيقي العربية والعديد من مشروعات تطوير مسارح الدولة منها المسرح القومي بالعتبة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية وأوبرا دمنهور ومسرح بيرم التونسي ومسرحي ميامي والعرائس والطليعة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية وزارة الثقافة الأعلي للثقافة محمد يوسف إسماعيل المجلس الأعلى للثقافة

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