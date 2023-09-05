الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. ارتفاع مصابي انقلاب ميكروباص بـ"الصحراوي الغربي" في أسوان إلى 10

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى بـمحافظة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، لـ10 مصابين، وتبين أن الجثة التى لقيت مصرعها إثر الحادث لسيدة.

أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص 

وحصلت "الدستور" علي أسماء السيدة المتوفاة والـ10 مصابًا فى الحادث، وهم: نفيسة أحمد عبدالرحمن حسن 51 سنه، السيدة التي لقيت مصرعها إثر الحادث الأليم.

فيما جاءت أسماء المصابين كالتالي:- رضية بدري حسن محمد 60 سنة، وابنتها عزة سليمان طه 28 سنة، وإسراء جمال علي ابراهيم  24 سنة، حميدة عبدالصمد محمد، وابنها قاسم محمد حسين 19 سنة، محمد محمود محمد صالح 29 سنة، محمود عبدالله عيد عيسي 29 سنة، محمد ربيعي صالح سعد 55 سنة، فهمي عبدالجليل عبدالقادر عبدالستار 28 سنة، أحمد عبده (السائق ).

وتم نقل الجثة بواسطة سيارات الإسعاف وإيداعها بالمشرحة، وذلك للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن، بينما تم نقل المصابًين إلى مستشفى حورس بإدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. 

تفاصيل الحادث

كان قد وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى بمحافظة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مصرع شخص وعدد من المصابين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

تفاصيل الحادث 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الغربى، وتحديدًا عند الكيلو 80 بمدخل منطقة الكرابلة بمركز إدفو شمال المحافظة. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب ورائها. 

أنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أنقلاب سيارة ميكروباص فى إدفو حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي 11 مصاب فى حادث أنقلاب سيارة ميكروباص حادث سير بالطريق الصحراوي فى أسوان

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 7 فى حادث انقلاب ميكروباص شمال أسوان

محافظ أسوان يترأس اجتماع لجنة تكليف تسيير أعمال الموارد البشرية

محافظ أسوان: افتتاح المرحلة الأولى من مشروع منطقة الطابية التاريخية

نائب محافظ أسوان تتفقد الأعمال الجارية بمشروع الممشى السياحى بأبو سمبل

"دور أجهزة الدولة فى الكوارث" ضمن محاضرات اليوم الثاني بالدورة التدريبية في أسوان

محافظ أسوان يوجه بسرعة بحث وتلبية مطالب أهالى قرية الكاجوج

محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات

"أسوان للفنون الشعبية" تشارك في افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

"دون اتفاق".. تفاصيل جلسة رموز الزمالك فى منزل أيمن يونس قبل الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص