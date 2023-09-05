بالأسماء.. ارتفاع مصابي انقلاب ميكروباص بـ"الصحراوي الغربي" في أسوان إلى 10

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى بـمحافظة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، لـ10 مصابين، وتبين أن الجثة التى لقيت مصرعها إثر الحادث لسيدة.

أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص

وحصلت "الدستور" علي أسماء السيدة المتوفاة والـ10 مصابًا فى الحادث، وهم: نفيسة أحمد عبدالرحمن حسن 51 سنه، السيدة التي لقيت مصرعها إثر الحادث الأليم.

فيما جاءت أسماء المصابين كالتالي:- رضية بدري حسن محمد 60 سنة، وابنتها عزة سليمان طه 28 سنة، وإسراء جمال علي ابراهيم 24 سنة، حميدة عبدالصمد محمد، وابنها قاسم محمد حسين 19 سنة، محمد محمود محمد صالح 29 سنة، محمود عبدالله عيد عيسي 29 سنة، محمد ربيعي صالح سعد 55 سنة، فهمي عبدالجليل عبدالقادر عبدالستار 28 سنة، أحمد عبده (السائق ).

وتم نقل الجثة بواسطة سيارات الإسعاف وإيداعها بالمشرحة، وذلك للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن، بينما تم نقل المصابًين إلى مستشفى حورس بإدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

كان قد وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى بمحافظة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مصرع شخص وعدد من المصابين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الغربى، وتحديدًا عند الكيلو 80 بمدخل منطقة الكرابلة بمركز إدفو شمال المحافظة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب ورائها.