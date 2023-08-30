الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة بصحراوى أسوان

حادث
حادث

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان، مساء اليوم الإربعاء، انقلاب سيارة ملاكى، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكى، بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا امام قرية بنبان التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن أصابة 4 أشخاص.

انتقال رجال المباحث

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث للمعاينة ورفع اثاره من الطريق للحفاظ على أرواح المواطنين والماره بالطريق.

سبب الحادث

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن وقع حادث أنقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو، نظرًا لاختلال عجلة السيارة في يد قائد السيارة، ما أسفر عن أصابة 4 أشخاص.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

حادث الطريق الصحراوى الغربى أنقلاب سيارة ملاكى بطريق أسوان الطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة أسوان مستشفى اسوان

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