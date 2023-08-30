مريض نفسى يقتل زوجة أبيه بأسوان.. ومباحث كوم أمبو تكثف الجهود لفك اللغز

لقيت ربة منزل مصرعها إثر تلقيها عدة طعنات علي يد ابن زوجها، مساء اليوم، بظروف غامضة، ما أدي إلى وفاتها مباشرة، وذلك بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

ترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بمقتل ربة منزل على يد ابن زوجها مريض نفسي بقرية سلوا بحرى التابعة لدائرة المركز، ولم يتبين السبب وراء الواقعة.

انتقال رجال المباحث

وانتقل رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إلى مكان البلاغ وتبين أن ربة المنزل لقيت مصرعها على يد ابن زوجها مريض نفسي، حيث إنها تلقت عدة طعنات بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاتها مباشرة متأثرة بإصابتها، وجار إتخاذ اللازم للوصول إلى الأسباب وراء الواقعة، وتم فرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

الدفع بسيارة الإسعاف

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة العامة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكتابة التقرير الطبي للحالة.

العرض على الطبيب الشرعي

استقبلت مشرحة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم، جثة هامدة لربة منزل لقيت مصرعها على يد ابن زوجها إثر تلقيها عدة طعنات بسلاح أبيض، وتبلغ من العمر 40 سنة وتم إيداعها تحت تصرف النيابة العامة.

ومن المقرر خلال الساعات القليلة القادمة العرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة وبعدها سيتم استخراج تصريح الدفن لتسليمها إلى أهلها وذويها، وتشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بعد قرار النيابة والتصريح بالدفن.

جهود رجال المباحث

ويكثف رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان جهودهم لفك لغز واقعة مقتل سيدة على يد ابن زوجها بقرية سلوا بحرى، والوصول للأسباب وراء الواقعة.