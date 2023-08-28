"لحقت بوالدتها".. إيداع جثة طفلة بالمشرحة بعد وفاتها أثناء تلقيها العلاج

استقبلت مشرحة إدفو العمومية شمال محافظة أسوان ، جثة طفلة صغيرة، تدعى جنا أسامة السيد علي 9 سنوات، لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تلقيها العلاج داخل مستشفي حورس العام ، حيث أنها كانت حالتها حرجة بعد تناولها مادة سامة "صبغة" لتلحق والدتها بعد مدة قليلة جدا لوفتها إثر تناولها نفس السم.

العرض على الطبيب الشرعي

ومن المقرر خلال الساعات القليلة القادمة عرض جثة الطفلة التي توفيت إثر تناولها مادة سامة "الصبغة" برفقة والدتها وأشقائها الـ3، على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخراج تصريح الدفن.

3 أطفال توأم يتلقون العلاج بعد تناولهم "صبغة"

بينما مازال أطفال السيدة المتوفية الـ 3 التوأم يتلقون العلاج اللازم بمستشفى حورس العام بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، بعد تناولهم مادة سامة "صبغة"، وتبين أن حالاتهم حرجة حاليًا، ولكن ليس هناك أي تطورات في الحالة الصحية حاليًا.

والأطفال التوأم الـ3 هم كلاً من محمد أسامة ٥ سنوات، ورنا أسامة ٥ سنوات، وهنا أسامة ٥ سنوات.

التحريات الأمنية

كشفت تحريات رجال الأمن ان تعود الأسباب أنه نظرًا لخلافات أسرية بين الزوج وزوجته أم الـ4، قامت الأم بوضع مادة سامة "الصبغة" فى مشروب وتناولته هي وأطفالها.

يذكر أن أم و 4 من أطفالها تعرضوا للتسمم فى ظروف غامضة بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا بإصابة 5 أشخاص بالتسمم فى قرية المحاميد التابعة لدائرة المركز، إثر تناولهم مادة سامة فى ظروف غامضة، وأن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

انتقال رجال مباحث إدفو لمكان الواقعة

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة للمعاينة والتحرى حول الأسباب وراء، وتبين تناول أم واطفالها الـ 4 منهم 3 توأم، لمادة سامة "الصبغة"، وذلك في ظروف غامضة، ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

جهود رجال المباحث

ويكثف رجال المباحث بمركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان جهودهم لفك لغز فى واقعة تعرض أم و4 من أبناءها بقرية المحاميد لتسمم إثر تناولهم مادة سامة "الصبغة"، نظرًا لوجود شبهة جنائية، والقبض على المتهم الرئيسي وراء الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.