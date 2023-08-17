الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال أسبوعين...

محافظة أسوان: غلق باب التقدير بالمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

ارشيفية
ارشيفية

​​​​نوهت محافظة أسوان، أنه في إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقا لرؤية مصر 2030 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باقي من الزمن 14 يومًا على غلق باب التقدير بالمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على الموقع الرسمي للمبادرة (www. sgg. eg)، والتواصل أيضًا على على جروب واتس آب محافظة أسوان (https:// chat. whatsapp. com/ FCIvrb0lP6iEkjEP4eOrIZ).

وذكر البيان، أن هناك جوائز تحفيزية قيمة تتمثل في منح المحافظة لمن يتم تصعيده من مشروعات باسم أسوان على مستوى الجمهورية مبلغ 25 ألف جنيه للأول، والثاني 15 ألف جنيه، والثالث 10 آلاف جنيه، فضلًا عن الجوائز المقدمة للفائزين تقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مكافآت نقدية للفائزين تصل إلى 750 ألف جنيه للمركز الأول و500 ألف جنيه للمركز الثاني و250 ألف جنيه للمركز الثالث.

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