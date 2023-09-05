مصرع شخص وإصابة 7 في حادث انقلاب ميكروباص شمال أسوان

وقع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى بمحافظة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الغربى، وتحديدًا عند الكيلو 80 بمدخل منطقة الكرابلة بمركز إدفو شمال المحافظة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص، وإصابة 7 أخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتم نقل الجثة بواسطة سيارات الإسعاف وإيداعها بالمشرحة، وذلك للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن، بينما تم نقل الـ7 مصابين إلى مستشفى حورس بإدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب ورائها.