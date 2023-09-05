الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزها تكرار الأشياء.. أمور يفعلها من يعانون من القلق

القلق
القلق

القلق هي الحالة التي يظل فيها الشخص يعاني من التوتر المستمر بشأن الأشياء في الحياة اليومية، وبعض الأعراض الشائعة للقلق هي التعرق والعصبية والتوتر والشعور بالنعاس.

يمكن أن يكون القلق من أنواع عديدة ولأسباب عديدة، فبينما يعاني بعض الأشخاص من القلق أكثر في الصباح بعد استيقاظهم، يشعر البعض الآخر بالقلق المستمر بشأن حالتهم الصحية والأمراض التي قد تصيبهم.

وفقًا لموقع "healthline" يشعر بعض الأشخاص أيضًا بالقلق بشأن علاقاتهم ومعادلاتهم مع الأشخاص المحيطين بهم، ولكن عندما يعاني الشخص من القلق، فإنه يقوم بالكثير من الأنشطة التي قد يصعب على الأشخاص الخارجيين فهمها.

غالبًا ما يتخذون الكثير من الإجراءات مع إعطاء الأولوية لصحتهم العقلية قبل أي شيء آخر، وهناك بعض الأشياء التي يفعلها الأشخاص الذين يعانون من القلق.

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التحدث كثيرًا أو قليلًا جدًا: في بعض الأحيان يكافح الأشخاص الذين يعانون من القلق لملء الصمت بالحديث المفرط، بينما في بعض الحالات قد ينغلقون تمامًا، يأتي هذا من الخوف من الحكم أو الحاجة الشديدة لإرضاء الآخرين.

تجنب الاتصال بالعين: غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من القلق بعدم الراحة الشديدة عند الاتصال بالعين مع الآخرين، قد يبدو هذا السلوك وقحًا في بعض الأحيان ولكنه أيضًا يثير الأشخاص الذين يتعاملون مع القلق والتوتر.

منزعجون: كما أنهم يغضبون بسهولة شديدة، بسبب المحفزات التي تنشط استجابة القتال أو الطيران لديهم،  وهذا يزيد من تنشيط هرمونات التوتر ويقلل من قدرة الشخص على التعامل مع الضغوطات.

طلب تكرار الأشياء: غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من القلق من صعوبة الانتباه وقد يتشتت انتباههم بسهولة شديدة، ولذلك، يطلبون في بعض الأحيان تكرار الأشياء.

القلق التوتر المستمر العصبية الشعور بالنعاس الصحة العقلية

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