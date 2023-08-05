تساعدك على تخطي القلق والاكتئاب.. "الدستور" ترشح لك أفضل كتب علم النفس

يكشف علم النفس بمجاله الواسع والمتنوع، الكثير عن خبايا النفس البشرية، حيث يركز على دراسة تفكير الناس ومشاعرهم وتحليل شخصياتهم وغيرها، لذا عندما تقرأ في هذا المجال، فإن ذلك سيمنحك الفرصة أن فهم نفسك والأشخاص من حولك.

وفي حين أن القلق والاكتئاب هي أمراض العصر الحالي، فترشح لك "الدستور" مجموعة من أفضل الكتب التي تساعدك خلال معركتك الخاصة حتى تتمكن من فهم نفسك وعقلك بشكل أفضل.

عمري في القلق لـ سكوت ستوسيل

يقول الكاتب سكوت ستوسيل، في كتابه "My Age Of Anxiety": "أقول كلماتي هذه من واقع التجربة، أن الشعور بالقلق الشديد أمر محبط، يمكن للقلق أن يعيق علاقاتك ويضعف أدائك ويقيد حياتك ويحد من إمكانياتك".

ويعد الكتاب هام، إذا كنت تريد قراءة هذا النوع العلمي من الكتب، فهو دليلك لفهم الكثير من جوانب المرض العقلي الذي لا يدرك معظمنا أنه شديد الخطورة، ويوضح الكاتب أصوله البيولوجية والبيئية وطرق علاجه، فمتى سمعت مصطلح "القلق" لأول مرة؟ قد تصل إلى أنه منذ ثلاثين عامًا من الآن، لم يكن هذا الاضطراب يمثل تشخيصًا، بينما أصبح في الوقت الحاضر أحد أكثر أكثر الأمراض العقلية شيوعًا، يعطينا الكاتب نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير القلق على الأشخاص وكيفية التحكم فيه في نفس الوقت.

اتصالات مفقودة لـ يوهان هاري

كان القلق والاكتئاب، من الألغاز التي تطارد الصحفي الاستقصائي الحائز على جوائز مرموقة، يوهان هاري، حينما كان يبلغ من العمر 39 عامًا، وفي كل عام تقريبًا كان يزداد الاكتئاب والقلق حوله في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم، وهو ما دفعه للبحث وتأليف هذا الكتاب.

يقول يوهان هاري: "كلما كنت تظن أن الحياة تدور حول امتلاك الأشياء ووالوصول إلى التفوق والتباهي به، كلما زادت تعاستك، وزاد الاكتئاب والقلق" فيشرح الكاتب، في كتاب Lost Connections سبب تأثير الاكتئاب على الكثير من الناس وأن السبيل في تحسين علاقاتنا، وليس مجرد تناول الأدوية، للتغلب على مشاكل صحتنا العقلية.

ويشير الكاتب إلي أن أحد أكثر الأمراض العقلية شيوعًا اليوم هو الاكتئاب، على الرغم من وجود العديد من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما أسبابه: هل هو اختلال في التوازن الكيميائي أم هو الطريقة التي نعيش بها اليوم؟ ولهذا يشارك كتاب Lost Connections قصصًا مختلفة، من مجموعات مختلفة من الناس، لمساعدتنا في الحصول على فهم أفضل لكيفية الإصابة بالاكتئاب وكيفية محاربته.

أسباب للبقاء حيًا لـ مات هيج

"العالم مصمم بشكل متزايد ليجعلنا نشعر بالضغط، والسعادة ليست جيدة للاقتصاد، فإذا كنا سعداء بما لدينا، فلماذا نحتاج أكثر؟ ".. يقول الكاتب مات هيج، ويوضح في كتاب كيف أسباب البقاء على قيد الحياة وسط الكثير من المخاطر والصعوبات المرتبطة بالمرض العقلي، كما يكشف الكتاب وصمة العار المحيطة به، ويرشدنا الكاتب إلى كيفية التعافي من هذه الاضطربات العقلية، من خلال مشاركة قصة تعافي الكاتب "مات هيج" بعد نوبة من القلق مروعة شعر بها، ومعركة لاحقة له مع الاكتئاب والقلق.

ويوضح الكاتب، أنه يوجد دائمًا ضوء في نهاية النفق، وهو أحد أهم الأشياء التي يجب على الناس التركيز عليها، مشيرًا إلى إن التعايش مع الاكتئاب ليس بالأمر السهل، سواء كنت أنت الشخص المُصاب أو شخص قريب منك، فهكذا يروي مات هيج تجربته بشكل صريح في كتابه المُشجع، ليذكرنا بأن الأشياء الصغيرة لها أهمية وأن الحياة يمكن أن نعيشها اما للأفضل أو للأسوأ.

الجنون من الدرجة الأولى لـ S. Nassir Ghaemi

يشرح الكاتب، في كتابه "الجنون من الدرجة الأولى- A First Rate Madness"، لعبة جنون، من خلال قصص العديد من قادة العالم مشيرًا إلى كيف أنهم انتصروا في معاركهم على الرغم من أمراضهم العقلية وصراعاتهم، ويوضح الكتاب أيضًا كيفية تحويل عيوبك النفسية إلى نقاط قوة قيادية.

ويأخذنا الكتاب في رحلة من الجنون، الذي جمع العديد من القادة البارزين حول العالم، من خلال تحليل شخصياتهم، زعماء وقادة مثل غاندي أو مارتن لوثر أو تشرشل أو جون كنيدي، كما اكتشف الكاتب غيمي، أن ما يُنظر إليه البعض على أنه اضطراب في المزاج يمكن أن يكون صفة مهمة جدًا للقائد، كنا أن للاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب فوائد قد تكون مفيدة في المناصب القيادية.