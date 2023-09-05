التعاملات الصباحية|أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر عدة جنيهات حيث سجلت اليوم 57 جنيها فى الكيلو مقابل أسعار أمس 59 جنيها للكيلو خلال التعاملات الصباحية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

تراجعت أسعار لحم الفراخ البيضاء إلي 57 جنيها للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بإضافة عدة جنيها هامش ربح لتصل له بـ 66 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

تراجعت أسعار لحم الفراخ الساسو 97 جنيها للكيلو في المزرعة، وتصل إلي المستهلك بإضافة عدة جنيها هامش ربح لتصل له بـ 104 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

بلغت أسعار لحم الفراخ البلدي 112 جنيها للكيلو في المزرعة، وتصل إلي المستهلك بإضافة عدة جنيها هامش ربح لتصل له بـ 120جنيها للكيلو.

أسعار النعام والرومي اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

سجلت أسعار لحم السمان اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الداجن بـ 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الداجن بـ 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بط (بلدي) اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 100جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأحمر اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ100جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 58جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 350جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 250جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 95جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ85 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 64 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن ب53 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ55 جنيها للكيلو.

أسعار الحمام والبط اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 90 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم أمهات الأبيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 50 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 112 جنيها للكيلو.