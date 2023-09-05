عبدالرازق توفيق: حرية الرأى والتعبير حق إنسانى ودستورى ولكن لكل مجتمع تحدياته

قال عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن حرية الرأي والتعبير حق إنساني ودستوري، ولكن لكل مجتمع تحدياته وخصوصياته، مشددًا على أنه يجب الحفاظ على الوطن وتماسك الدولة ومصر تختلف عن النموذج الغربي.



جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية "حرية الرأي والتعبير".



وأشار إلى أن هناك باستمرار حملات لتزييف الوعي ويجب أن تكون هناك ضمانات للحفاظ على المجتمع، مشيرًا إلى أنه يجب الحفاظ علي الدولة وثوابتها من خلال معايير وضوابط تضمن حرية الرأي والتعبير، في ظل هذا الانفتاح والغزو الثقافي، موضحًا أن الغرب لا يتحدثون عن الديمقراطية والحرية عندما يتعرض المجتمع للتهديد والخطر.

تفاصيل جلسة صالون تنسيقة شباب الأحزاب

وأدار الصالون النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، من الصالون؛ ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مى رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب الأسبق، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والنائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأسماء عبد الله، عضو التنسيقية.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.