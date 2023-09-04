بدء صالون التنسيقية لمناقشة حرية الرأى وأوضاع الأحزاب السياسية (فيديو)

بدأت، مساء الإثنين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير.

أوضاع الأحزاب السياسية

وتتناول الجلسة الأولى من الصالون مناقشة ما شهدته جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، من مناقشات حول أوضاع الأحزاب وقانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب.

حرية الرأي والتعبير

وتناقش الجلسة الثانية من الصالون قضية "حرية الرأي والتعبير"، في ضوء ما شهدته جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي في الحوار الوطني من مناقشات.

ويدير الحوار خلال الصالون النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون كل من ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية وعضو مجلس النواب الأسبق، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من محمد سعد عبدالحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأسماء عبدالله، عضو التنسيقية.