الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى: القانون الحالى لا يشمل آلية واضحة لدمج الأحزاب السياسية

القانون الحالي لا
القانون الحالي لا يشمل آلية واضحة لدمج الأحزاب السياسية

علق محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على استئناف جلسات الحوار الوطني.

 وقال إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم، إن جلسة اليوم ناقشت عدم إتاحة الفرصة للشباب في تقلد المناصب الحزبية.

وأضاف أن مشكلة التمويل لدى الأحزاب السياسية كانت محل نقاش اليوم نظرًا لارتفاع نسب التضخم عالميًا، موضحًا أن معوق التمويل أهم المشاكل التي تواجه الأحزاب السياسية لتنقل أنشطتها وأيديولوجياتها للجمهور حتى تستطيع أن تلقى ثقتهم في الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار إلى عدم وجود آلية واضحة لدمج الأحزاب داخل القانون القائم للأحزاب السياسية، موضحًا أن القانون مرّ عليه 46 سنة ومع تعديله في 2011، لكن القانون الأصلي لم يحمل التعددية ولا ينظم آليات الدمج بين الأحزاب، مؤكدًا أنه تمت مناقشة هذه المشكلة اليوم في جلسات الحوار الوطني.

الحوار الوطنى الحياة اليوم الحياة لبنى عسل محمد اسماعيل

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