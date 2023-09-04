الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة مى رشدى لـ"صالون التنسيقية": اندماج الأحزاب اختيارى وليس إجباريًا

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن وجهة نظر الحزب دعم تقوية الأحزاب، من خلال الاندماج، فالقانون الحالي لا يمنع ولكن لا ينظم، ونحتاج لتفاصيل كثيرة لفكرة وكيفية الاندماج.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير.

عدد الأحزاب 

وأضافت أن عدد الأحزاب ليس مشكلة، فالأحزاب غير الفاعلة ليس بها مشاكل، ولكن الاندماج يقويها، فالاندماج اختياري وليس إجباريا.

 

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بدء صالون التنسيقية لمناقشة حرية الرأى وأوضاع الأحزاب السياسية (فيديو)

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أدار الحوار خلال الصالون؛ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية وعضو مجلس النواب الأسبق، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من محمد سعد عبدالحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبدالله، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

وناقشت الجلسة الأولى من الصالون مناقشة ما شهدته جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، من مناقشات حول أوضاع الأحزاب وقانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب.

فيما ناقشت الجلسة الثانية من الصالون قضية "حرية الرأي والتعبير"، في ضوء ما شهدته جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي في الحوار الوطني من مناقشات.

النائبة مي رشدي مجلس النواب حزب الإصلاح والتنمية الأحزاب المحور السياسي

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