غلق 89 منشأة وضبط 9639 حالة إشغال متنوع خلال حملة بأحياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الاشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

توقيع غرامات فورية على المخالفين

وأسفرت الحملات عن غلق 89 منشأة، والتحفظ على 9639 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3160 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 2 مليون و656 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

رفع كفاءة الطرق استجابة للمواطنين

وفي سياق متصل، أعلن محافظ الإسكندرية عن الإنتهاء من إعادة الشئ لأصله في 11 شارع بحي العجمي عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأكد المحافظ على مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.



الشوارع التي تم رصفها بحي العجمي

وشملت الشوارع التي تم الانتهاء من إعادة الشئ لأصله بها بنطاق حي العجمي عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها كل من التالي:

-طريق اسكندرية مطروح بالدخيلة أمام مسجد سناني.

-طريق اسكندرية أمام موقف العامرية وشارع الطاحن بالدخيلة.

-شارع الطيار شارع الحديد والصلب.

-شارع مستشفى العوضي

-طريق إسكندرية مطروح أمام مكتب التأمينات.

- الحارة الثانية بشارع الحديد والصلب.

-نادي الجمارك.

-قرية شهرزاد.

-شارع عبد الحميد رضوان.

-شارع متفرع من شارع عبد الحميد رضوان وشارع -حسني مبارك.