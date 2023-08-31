محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات التصدى للتعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

التحفظ على خامات ومعدات خلال الحملات

وفي هذا الصدد، شن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الثامن علوي والتحفظ على كمية من حديد التسليح بأحد العقارات بشارع 10 اسكوت، وكذا إزالة سملات بأحد الأراضي بعزبة حوض 10، فضلًا عن إزالة سور من الطوب الأبيض بمنطقة السلام وكذا فك شدة خشبية بالدور الأول علوي بعزبة الروضة والتحفظ على كمية من الأخشاب بالإضافة إلى فك شدة خشبية بالدور الثالث علوي بعزبة الماكينة والتحفظ على كمية من الأخشاب كما تم إزالة أعمال مخالفة بالدور الخامس بأحد العقارات بشارع نعمة الله منطقة المندرة بحري.

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بالعقار الكائن شارع ابن عقيل، وتم التحفظ على ونش، فضلًا عن إزالة حالة تعد بحوض صبحي البحيري، بالإضافة إلى إزالة سور مخالف بأرض بمنطقة السيوف وكذا إزالة سملات بأرض خلف مدرسة النيل منطقة الأهرام، كما تم إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بالعقار الكائن منطقة العوايد والتحفظ على ونش وفك شدة خشبية لأعمدة بالدور الثالث علوي بالعقار الكائن شارع 13 المراغي الجديدة.

إيقاف أعمال البناء المخالف في المهد

وشهد حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء جمالون مخالف والتحفظ على كمية من الصاج بمنطقة الرابعة الناصرية مدخل القاعات أبيس فضلًا عن إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة الجمالية أبيس، والتحفظ على 2.5 طن حديد وكمية من الأخشاب.

وشن حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة تمكنت من إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية بنجر 6 على مساحة 150م وكذا إزالة حوائط من الطوب الأبيض على مساحة 120م فضلًا عن إزالة حوائط من الطوب الأبيض بقرية الجلاء.

وواصل حي العامرية أول برئاسة السيد موسى، حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة أعمال بناء عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض بشارع السلام منطقة عبد القادر، وكذا إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن أعمدة وأسوار خلف شركة العامرية للغزل والنسيج وتم التحفظ على كمية من الأخشاب.

بينما أوقف حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة أعمال بناء مخالف بالدور الثالث عشر بالعقار الكائن 10 رفيعة الشال، الجمرك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.