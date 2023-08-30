الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة ببشاير الخير 1- 2

مشروع المكتبة المتنقلة
مشروع المكتبة المتنقلة ببشاير الخير

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير 1،2 والتي تنفذ بالتعاون بين صندوق مكتبات مصر العامة وقصور الثقافة، وتستمر فعالياتها حتى 5 سبتمبر 2023، وذلك تفعيلًا لمستهدفات الدولة المصرية الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

أهداف المكتبة المتنقلة

وقال اللواء محمد الشريف إن المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حريصة على تنمية ورفع كفاءة المواطن خاصة بالمناطق الجديدة الآمنة بديل العشوائيات.

وأضاف: “بهذا المشروع أمام تجربة فريدة تساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري من خلال إعداد برامج أنشطة وفعاليات متميزة لكل مكتبة ووصولًا إلى أبعد نقطة في المحافظة”.

محتوى المكتبة المتنقلة 

والجدير بالذكر أن المكتبة المتنقلة، تضم عددًا من الكتب المتنوعة ما بين قصص عربية وإنجليزية، وأنشطة فنية، ودورات تدريبية، ومعارض فنية، وورش توعوية بمشاركة شركة مياة الشرب وكلية الزراعة بالإسكندرية، كما أن المكتبة مجهزة بإمكانيات عالية جدا وتقدم برامج تثقيفية لتعريف الأطفال أهم الأماكن في مصر، وورش للألعاب التفاعلية في ظل وجود متخصصين بالإضافة إلى تطوير المواهب في الرسم والحكي والإلقاء والشعر والغناء، وحفلات لفرق العرائس.

أنشطة متنوعة لأهالي بشاير الخير 

وكانت قد نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية عدد من الأنشطة المتنوعة بمشروع بشاير الخير، تضمنت أنشطة تفاعلية متنوعة استفاد منها مايقرب من 1000 طالب وطالبة من أبناء بشاير الخير، ضمن البرنامج الصيفي لمشروع بشاير الخير.

وتأتي هذه الفعاليات لتنمية قدرات الأطفال الإبداعية والفكرية ولرفع الوعي الثقافي لديهم، وتصمنت نشاط رياضي كرة قدم، مسابقات ألعاب صغيرة باستخدام الأدوات، وتمارين رياضية على إيقاع الموسيقى، وأنشطة لرياضة الراكيت، فضلا عن تنفيذ ‏نشاط توعوي عن أهمية العمل التطوعي وأثره على المجتمع، وورشة تعليم الخياطة وأخذ المقاسات وورشة عمل الإكسسوارات.

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محافظ الإسكندرية بشاير الخير مشروع المكتبة المتنقلة العدالة الثقافية وبناء الإنسان الجمهورية الجديدة

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