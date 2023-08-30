الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مصر

مدير مكتبة الإسكندرية
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل ممثل مفوضية الأمم المتحدة

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء،  الدكتورة حنان حمدان؛ ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، ونوفل تونسي مدير مكتب المفوضية بالإسكندرية، وياسمين فخري؛ مسئول الحماية بالمفوضية.

تجربة مصر في دمج اللاجئين بالمجتمع

وقال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر لها تجربة كبيرة مع اللاجئين حيث يتم دمجهم في المجتمع المصري كي يتعايشوا وينخرطوا به، ومثال على ذلك اللاجئين السوريين الذين ازدهروا في مصر من خلال التجارة والمشروعات الخاصة بهم، وكذلك الأفارقة.

ولفت زايد إلى أنه يرغب في تنظيم مؤتمر عن اللاجئين لتسليط الضوء على مشكلاتهم والجهود التي تقدمها الأمم المتحدة لهم.

 وأضاف: "نحن في مكتبة الإسكندرية ننحاز للإنسانية والحوار والتعددية وكل الآراء المتفتحة".

مصر بابها مفتوح للجميع 

من جهتها، قالت الدكتورة حنان حمدان ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "نحن نشعر بالفخر بالشراكة مع مصر ونتطلع لمزيد من التعاون فيما يخص اللاجئين في مصر". وأكدت أن مصر بابها مفتوح دائمًا للجميع.

وقال نوفل تونسي، مدير مكتب المفوضية بالإسكندرية، إنه يرغب في التعاون مع مكتبة الإسكندرية في المستقبل لإقامة فعاليات تضم أنشطة للأطفال اللاجئين وتعريفهم بمكتبة الإسكندرية وعلى ما تقدمه من ثراء معرفي كبير.

وشهدت الزيارة نقاشات حول أنشطة المفوضية في الإسكندرية والخدمات التي تقدمها للاجئين وأوجه التعاون مع مكتبة الإسكندرية.
 

فعاليات مكتبة الإسكندرية 

وفي سياق آخر، تنظم مكتبة الإسكندرية،  محاضرة بعنوان "النفسية مفتاح الوزن: غير أفكارك لا وزنكك"، يلقي المحاضرة كلا من: الدكتورة نيللي شمس؛ استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة، والدكتور مصطفى النحاس؛ استشاري الطب النفسي والإدمان.

 تدور المحاضرة حول علاقتنا الصحية بأنفسنا، حيث تُعد تلك العلاقة هي الجسر الآمن للوصول إلى السلام النفسي والاهتمام بأجسامنا والعناية بصحتها، لأنها من أهم الأساسيات التي تساعدنا في اجتياز الكثير من الضغوط، بالإضافة إلى توضيح أهمية اختيار الأطعمة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمشاعرنا وحالتنا النفسية، فالطعام هو أحد المسكنات النفسية التي تعبر عن مشاعرنا السلبية.

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل ممثل مفوضية الأمم المتحدة
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل ممثل مفوضية الأمم المتحدة
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل ممثل مفوضية الأمم المتحدة
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل ممثل مفوضية الأمم المتحدة
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل ممثل مفوضية الأمم المتحدة
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل ممثل مفوضية الأمم المتحدة
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل ممثل مفوضية الأمم المتحدة
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل ممثل مفوضية الأمم المتحدة
مكتبة الاسكندرية المفوضية السامية للأمم المتحدة جامعة الدول العربية شؤون اللاجئين الأطفال اللاجئين

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