الموسيقار هاني شنودة يُبدع على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية

أحيا الموسيقار القدير هاني شنودة، مساء اليوم، حفلًا موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم.

هاني شنودة جمهور الإسكندرية يتمتع بذوق خاص

استهل الموسيقار هاني شنودة الحفل، مؤكداً أن جمهور الإسكندرية يتمتع بذائقة فنية خاصة، وأن حفله على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية لها طابع خاص بالنسبة له خاصة بعد ترشيح المكتبة لاسمه لنيل جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، كما تقدم بالشكر للدكتور أحمد زايد؛ مكتبة الإسكندرية على تشريحه لتلك الجائزة وحضوره الحفل.

وقدم شنودة خلال الحفل عدد من المقاطع الموسيقية المميزة مثل "الأفوكاتو"، "أنا بعشق البحر"، "المشبوه"، "بحلم معاك"، "ما تحسبوش يا بنات"، "لما كان البحر أزرق"، رومانس للفيولينة"، بونجور يا بحر"، "فُتَّك بخير يا وطني"، "سيرينادا للتشيللو"، "ماشية السنيورة"، "شمس الزناتي" وغيرها من المقاطع الموسيقية المميزة، وذلك بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، وغناء مني العطار وتينا عدلي وسيف خالد.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا. ويدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين، كما يهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

حفلات مهرجان الصيف الدولي

وكان قد أحيا مساء أمس فريق "حافظ وبستان" حفلاً موسيقيا بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، وقدم الفريق خلال الحفل باقة من أغانيه المميزة أبرزها "شئ لطيف"، "بنتواعد"، "ياللي طاير"، "في أي مكان"، "مشوار"، "مشوار"، "بكلمة"، وغيرها من أغاني الفريق المميزة.

ويُعد فريق "حافظ وبستان" هو مشروع موسيقي للزوجين الشغوفين بالموسيقى والفنون بستان مجدي وأحمد حافظ، وتعتبر معظم أغانيهم مستوحاة من خلفيتهم الفنية وأصلهم السكندري، بمصاحبة فريق موسيقي من الموسيقيين السكندريين المتميزين، هم عمر عقل؛ عازف الكمان، ويوسف شمس؛ عازف الجيتار، وعمر عبده؛ عازف البيانو، وتوفيق خالد؛ عازف الدرامز، بالإضافة لابنتهم ندى؛ غناء وعزف بيانو.

الموسيقار هاني شنودة

الموسيقار هاني شنودة

الموسيقار هاني شنودة

الموسيقار هاني شنودة

الموسيقار هاني شنودة