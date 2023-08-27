للمرة الأولى.. الفنان "أبو" يتألق على خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية

أحيى الفنان "أبو" مساء اليوم الأحد، حفلًا موسيقيًا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، وسط حضور جماهيري كبير.

شهد الحفل تفاعلا كبيرا بين الجمهور والفنان "أبو" الذي بدأ حفلته معربًا عن بالغ سعادته بتواجده للمرة الأولى على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية وسط جمهوره السكندري، كما تقدم بالشكر للمكتبة والقائمين عليها علي التنظيم الرائع لدورة مهرجان الصيف هذا العام.

كما قدم باقة من أغانيه المميزة أبرزها أغاني ألبومه الجديد "فارق ع الكل" ومنها "دغدغة" و"هوليلا" بجانب أغنياته الشهيرة "3 دقات"، "ملك الفبركة"، "انتي حلوة"، "مسافر"، "إلى حد ما"، يجي منها"، "أهواك"، "حبيبي يا ليل" والعديد من الأغنيات الأخرى.

مهرجان الصيف يواصل فعالياته

وبواصل مهرجان الصيف الدولي فعالياته، حيث يشهد المسرح المشكوف لمكتبة الإسكندرية غدًا الإثنين حفل موسيقي لفريق "حافظ وبستان"، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون بمكتبة الإسكندرية.

يُعد فريق "حافظ وبستان" هو مشروع موسيقي للزوجين الشغوفين بالموسيقى والفنون بستان وأحمد حافظ، وتعتبر معظم أغانيهم مستوحاة من خلفيتهم الفنية وأصلهم السكندري.



ويقدم "حافظ وبستان" أغانيهما الخاصة بمصاحبة فريق موسيقي من الموسيقيين السكندريين المتميزين، هم عمر عقل؛ عازف الكمان، ويوسف شمس؛ عازف الجيتار، وعمر عبده؛ عازف البيانو، وتوفيق خالد؛ عازف الدرامز، بالإضافة لابنتهم ندى؛ غناء وعزف بيانو.

ومن أبرز أغاني الفريق "شئ لطيف" كلمات أحمد حافظ، "بنتواعد" كلمات خالد دياب، "ياللي طاير" و "في أي مكان" و "مشوار" من كلمات الشاعرة آمار مصطفى، وأغنية "مشوار" وهي جزء من القصيدة التي لحن منها الفنان هاني الدقاق أغنية "نهايات الحكاوي" لفريق "مسار إجباري"، كما شاركت بستان مجدي فريق زوجها أحمد حافظ "مسار اجباري" بالغناء في أغنية "بكلمة" تتر مسلسل الهرشة السابعة، كلمات آمار مصطفى وألحان هاني الدقاق.

الفنان أبو بحفل مكتبة الإسكندرية

الفنان أبو بحفل مكتبة الإسكندرية

الفنان أبو بحفل مكتبة الإسكندرية

الفنان أبو بحفل مكتبة الإسكندرية

الفنان أبو بحفل مكتبة الإسكندرية