الجمهور يهدى الورود لـ عمر خيرت فى حفله بمهرجان الصيف الدولى بمكتبة الإسكندرية

أحيا الموسيقار عمر خيرت، مساء الإثنين، حقل موسيقي على مسرح مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي، ويعد هذا الحفل هو حفله الثاني بالمهرجان، حيث قدم "خيرت" حفله الأول، الأحد، والذي حقق نجاح كبير.

وقدم عمر خيرت حفله الموسيقى بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية بالمسرح الكبير وذلك في الثامنة والنصف مساء أمس واليوم، وتفاعل جمهور الإسكندرية مع المقطوعات الموسيقية المميزة للموسيقار الكبير، كما قدم له بعض الجمهور الزهور.

وجاءت أسعار تذاكر الحفل الموسيقي للموسيقار عمر خيرت: 920-820-720-520 جنيها.



وانطلقت فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية، الخميس 3 أغسطس، ويتميز مهرجان الصيف الدولي بفعاليات متنوعة، حيث قام مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة باختيارات عديدة ما بين العروض الموسيقية الشبابية، والعروض السينمائية والمسرحية والشعرية.

ويستضيف المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، ويدعم بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين. ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان علي الحجار، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.

كما يقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر.



ويهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

وكان قد أشار الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، إلى أن المهرجان سيستمر لمدة شهر، ويستضيف 42 حدث فني ما بين موسيقى ومسرح وسينما، وورش عمل لفنانين كبار، مشيرّا إلى أن الحفلات تضم فرق شابة منها فريق مسار إجباري، بالإضافة لحفلات نجوم كبار منهم الفنان علي الحجار والموسيقار عمر خيرت.

حفل الموسيقار عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية

حفل الموسيقار عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية

حفل الموسيقار عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية

حفل الموسيقار عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية

حفل الموسيقار عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية

حفل الموسيقار عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية