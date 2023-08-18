"القبة السماوية".. مركز علمي وعروض تفاعلية للأفلاك والاجرام السماوية

يعتبر مركز القبة السماوية العلمي، بمكتبة الإسكندرية، مكانًا مثاليًّا للاستمتاع بالعلم والتكنولوجيا ، والتي يتعرف من خلالها الأطفال عن علم الفلك والأجرام السماوية، ويتم من خلالها العديد من الأنشطة العلمية التفاعلية التي تعمل على تنمية الوعي وتشجيع الابتكار، وهو من أهم ما يميز مكتبة الإسكندرية.

و يضم المركز، القبة السماوية، ومتحف تاريخ العلوم، قاعة الاستكشافات، قاعة الاستمتاع والاستكشاف، وبرامج تتم خلال العام الدراسي، وأخرى بإجازة نصف العام والإجازة الصيفية، بجانب ورش العمل والمعارض والمحاضرات، والأنشطة المختلفة.



وقال الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية إن القبة السماوية، هي سينما 360 درجة تحاكي قبة السماء، والهدف منها تبسيط العلوم والافلاك والاجرام السماوية للأطفال وإمتاع الكبار أيضا، توصيل المادة العلمية بشكل عرض تفاعلي، والدخول في أبعاد متعددة للسماء والكواكب والمجرات والكون، بالإضافة إلى إنتاج أفلام.

- إنتاج أفلام بالقبة السماوية

وأضاف لـ "الدستور" إنه تم بالقبة السماوية بمكتبة الإسكندرية، إنتاج فيلم عن ابن الهيثم، ومساهمته في تاريخ الحضارة المصرية، وفيلم عن الحضارة الفرعونية وآخر عن الحضارة الهلنستية، بجانب متحف لتأريخ العلوم، الذي يرصد تاريخ (الرياضيات والفلك، والطب وغيرها) واسهامات الحضارة العربية بها.

وأوضح "سليمان" أن القبة السماوية تضم قاعة لاستكشاف العلوم للأطفال، وتتم بها وتجارب وألعاب عملية لاكتشاف العلوم، لمزيد من الاستيعاب بجانب الورش، مشيرًا إلى أن القاعة مفتوحة للجميع، ويتم تخصيص وقت محدد يوميًا لاستقبال المدارس، وتدعم المكتبة وتشجع الأطفال من خلال الأنشطة وورش العمل، حيث تستطيع أطفال في عمر 6 و7 سنوات عمل تطبيقات على المحمول.

وتابع أنه يتم تنظيم فعاليات كبرى بالقبة مثل معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة، ومسابقة الفرست ليجو، وتنمية صناعة الروبوت، والتي تؤهل للمسابقات الكبرى التي تتم بالولايات المتحدة الأمريكية للهندسة والعلوم والروبوت.

القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية