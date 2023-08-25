محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة 7 شوارع بحي العامرية أول

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

استجابة لمطالب المواطنين

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في 7 شوارع بنطاق حي عامرية أول عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، كما وجه مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

ومن جهتها؛ أكدت مدير مديرية الطرق أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في الشوارع التالية: (طريق المسيري بالنهضة، طريق الخاصة الملكية، مساكن الحرية والمدينة الجامعية، شارع مسجد راغب، شارع الإخلاص، أمام مبنى حي العامرية، تركيب بلاط لرصيف مدرسة الحسن بن علي الثانوية التجارية بنات).

إعادة الشيء لأصله

وفي وقتٍ سابق، تابع محافظ الإسكندرية، أعمال رصف وإعادة الشيء لأصله بشارع 14 مايو، ضمن مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمنطقة سموحة شرق المحافظة.

وتمت الأعمال بطول كيلو تقريبًا، حيث تم التشديد على الإسراع في أعمال الرصف عقب الإنتهاء من تنفيذ كل مرحلة من مراحل المشروع، فضلًا عن وإعادة إحلال وتجديد جميع المرافق المتهالكة.

وتُعد الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار من أهم الحلول الجذرية التي تسهم بشكل مميز في الحد من الأثار الناجمة عن النوات الشديدة التي تشهدها المحافظة في ظل التغييرات المناخية.

وتتمثل استراتيجية فصل شبكة مياه الأمطار في 9 مشروعات ذات الأولوية الأولي بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه بمناطق (أمام مكتبة الإسكندرية ومنطقة كليوباترا وشارع شعراوي ولوران وشارع محمد نجيب وميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وشارع قنال السويس وشارع عمر لطفي ودوران الصوفان).