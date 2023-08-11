الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الإسكندرية: إعادة الشئ لأصله في 14 شارعا بحي وسط

إعادة الشئ لأصله
إعادة الشئ لأصله بشوارع الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة بالمدينة.

وأضاف أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

وأضاف اللواء محمد الشريف، أنه تم الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في 14 شارعا بنطاق حي وسط عقب الانتهاء شركات المرافق من أعمالها، كما وجه مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

إعلان أسماء الشوارع التي تم الانتهاء منها 

ومن جهتها؛ قالت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق، بأنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شوارع التاليه: (شارع الإمام مالك بالعطارين- وإصلاح هبوط الطريق الدائري أمام مول لمعي- شارع إسنا (التأمينات) بعد انتهاء أعمال الكهرباء- شارع كانوب بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء-  شارع ممفيس بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء- بشارع المهدي العباسي بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء- داخل كلية الطب بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء- تقاطع سعد الله حلابو  بعد انتهاء المرفق المياه- طريق قنال السويس السريع أسفل كوبري محرم بك- شارع بدر الجمال امبروزو بعد انتهاء أعمال شركة المياه- شارع فتح باب تقاطع زين العابدين بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء - المشير أحمد بدوي الرصافة محرم بك بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء - نصر أحمد زكي بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء - موسي كاظم بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء).

محافظ الإسكندرية مديرية الطرق إعادة الشئ لأصله في 14 شارع حى وسط رصف الشوارع

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