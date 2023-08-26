ندوات لتعريف أهالي "بشاير الخير" في الإسكندرية بمبادرة "مشروعك "

نظم حي غرب الإسكندرية، عددًا من الندوات التعريفية عن مبادرة "مشروعك" وذلك بمدن بشاير الخير 3 ، 5 بالقباري، بناءً علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتدعيمًا لمبادرة الشباك الأخضر " مشروعك " التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية؛ للمساعدة في تمويل المشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر والكبيرة وخلق فرص عمل.

وشهدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب شعبان الندوات وتعريف الأهالي بالمشروعات التي يمولها مشروعك مثل شراء الآلات والمعدات والتجهيزات ومشروعات الثروه الحيوانيه وغيرها من المشروعات.

الأوراق المطلوبة في مشروعك

وتم التعريف بالأوراق المطلوبة والتي تتمثل في:

-صوره الرقم القومي.

-اسم النشاط وموقعه فقط علي تمويل الشريحه الأولى.

-تزيد الاوراق في الشريحة الثانية حيث يقدم طالب التمويل مستخرج من السجل التجاري والبطاقة الائتمانية وشهادة مزاولة المشاط والموقف المالي.

التدريب على الحرف اليدوية

ونوهت "شعبان" عن إمكانية التعاون والتنسيق مع مديرية القوى العاملة للتدريب على الخياطة والحرف المختلفة، وتم عمل حصر للاهالي والسيدات اللاتي يردن تعلم حرف الخياطة والتفصيل وغيرها من الحرف التي تؤهلهم للاستفادة بخدمات مشروعك، كما تم حصر أسماء من يرغب في الاستفادة بتمويل مشروعك ولديه أفكار لمشروعات مفيده تخلق فرص عمل مع تسهيل كافة الاجراءات.

جاء ذلك بوجود العميد محمد حسن مدير أمن ومتابعة مشروعات ببشاير الخير، ومديري ومسئولي مشروعك بالمحافظة، وحي غرب، وحي العامرية ووحدة تكافؤ الفرص بالحي والتضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات ومندوبي عدد من البنوك.

حي غرب ينفذ حملات موسعة

وفي سياق آخر كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، بتنفيذ حملة موسعة لإزالة الاشغالات التي تشغل الطريق العام ومتابعة مدى الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات.

وجرى تنفيذ حملة بشارع المكس واسفرت عن رفع كافة الاشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وغلق منشأه لعدم الإلتزام بمواعيد الغلق كما تم إزالة والتحفظ علي 40 حاجز سيارات.

جانب من ندوات مبادرة مشروعك بحي غرب