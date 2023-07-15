إعلان نتائج عمل القافلة الطبية الشاملة بـ"بشاير الخير" خلال أسبوع

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية ختام أعمال القافلة الطبية الشاملة بمنطقة بشاير الخير3 و5 والتي استمرت على مدار اسبوع، في إطار الحملة القومية "100 يوم صحة" و تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأوضحت "صحة الإسكندرية" أن القافلة اشتملت على تقديم الخدمات العلاجية كالكشف و تقديم العلاج بعيادات الباطنة والعظام و الرمد والأطفال وخدمات الإحالة للمستشفيات وتقديم الجلسات المختلفة لذوي الهمم، والخدمات الوقائية كالمسح الميداني للتطعيمات الروتينية وأعمال مبادرة رئيس الجمهورية (100 مليون الصحة) للصحة العامة و التي تم من خلالها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي و دعم صحة المرأة و الكشف عن الأورام السرطانية (الرئة- القولون- عنق الرحم-البروستاتا) و تنظيم الأسرة و كذلك أعمال مراقبة الأغذية و صحة البيئة وايضاً رفع الوعي الصحي والتثقيف الصحي والتوعية الصحية للعناية بالأسنان

وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أنه قد تم التنسيق بين جميع الادارات المختلفة بالمديرية على مدار الاسبوع للوصول لإجمالي خدمات بلغ 7743خدمة خلال الاسبوع ما بين خدمات علاجية و وقائية و بالتعاون مع منطقة غرب الطبية تحت إشراف الدكتورة نهاد حسن.

و قد أعلنت الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي أن اجمالي التردد على عيادات الباطنة و العظام و الرمد و الأطفال بلغ 1607 حالة.

و أضافت الدكتورة رشا فوزي مسئول القوافل الطبية أن عيادة العظام من العيادات التي شهدت أعلى الترددات بالإضافة إلى الباطنة وأن عدد المرضى الذي تم تحويلهم إلى المستشفيات لاستكمال اجراءات العلاج بلغ 183 مريض.

كما أضافت الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي أن اجمالي التردد على المبادرات 1243 مواطن كما تمت أعمال المسح الميداني عن التطعيمات الروتينية بالمرور على المنازل وتم تطعيم 216 طفل بالإضافة إلى المرور على16 منشأة غذائية وسحب العينات وتحرير المحاضر ولم يتم التوصية بإغلاق أي منشآت غذائية وكذلك تم سحب عينات من شبكات المياه والانتهاء من أعمال المسح البيئي.



و أوضحت الدكتورة مها حسيب مدير إدارة الثقافة الصحية أن عدد متلقي أنشطة التوعية بلغ 2723 شخص، و أكدت الدكتورة علياء غنيمة، مدير ادارة الإعلام و التربية السكانية أن الإدارة قامت بعدد 228 ندوة عن مختلف الموضوعات التوعوية لأهالي المنطقة وقد استفاد منها 876 شخص.

و أضاف الدكتور أشرف سليم مدير الادارة العامة لطب الأسنان أن 789 شخص قد استفاد بخدمات التوعية الخاصة بصحة الفم و الأسنان كما تم تقديم مسرحيات للأطفال لتوعيتهم بالاهتمام بصحة أسنانهم وكذلك بعض الأنشطة التفاعلية الأخرى على مدار الأسبوع.

و أعلنت الدكتورة هنادي سامي مدير ادارة تنظيم الأسرة، أن عدد المنتفعات بلغ 223 سيدة من بين التوعية بالوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة و الكشف بالسونار والحصول على وسيلة لتنظيم الأسرة.

كما كان متواجد على مدار الاسبوع فريق من ذوي الهمم لتقديم مختلف الجلسات كما أوضحت الدكتورة فاطمة رجب مسئول ذوي الهمم أنه تم تقديم 176جلسة ما بين جلسات تخاطب و تنمية مهارات وتعديل سلوك وصعوبات تعلم و إرشاد أسري بالإضافة إلى اختبارات ذكاء و اختبارات كونورز.

كما تواجد فريق الفحص و المشورة الخاص بمكافحة مرض نقص المناعة البشري (الايدز) للتوعية بكيفية انتشار المرض و الاجراءت السليمة الواجب اتباعها للحماية من خطر الإصابة بالمرض.

‎وأوضحت الدكتورة مي حسين مدير وحدة الأبحاث أن فريق الأبحاث الإكلينيكية قد تواجد على مدار الأيام لقياس مدى رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة، كما تواجد فرق من ادارة العلاج الطبيعي تحت إشراف الدكتور عمر بن الخطاب و شارك ايضًا فرق من إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة تحت إشراف الدكتورة أمل السنباطي.