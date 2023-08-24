لتوفير 700 وظيفة.. صبحي والشريف يفتتحان ملتقى توظيف الشباب بالإسكندرية

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، ملتقى توظيف الشباب تحت شعار "مشروع شباب للمستقبل" بمركز شباب أبو قير شرق الإسكندرية، بتواجد مجموعة كبيرة من الشباب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وإيريك أوشلان المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، ومنال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وعدد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب وقيادات مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية.

ينفذ الملتقى بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بعدد 35 و700 وظيفة وذلك على هامش فعاليات مبادرة صيف شبابنا، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة للمبادرات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في إطار تنفيذ أنشطة مشروع شباب للمستقبل.

واستقبلت طلائع الفن التعبيري بمركز شباب الحرية وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الإسكندرية والحضور بتابلوه استعراضي اسكندراني، كما ينفذ على هامش الملتقى تدريب مشواري ومعرض منتجات الحرفية و تدريبات كاراتيه وكونغ فو وكرة قدم.

يقدم الملتقى فرص عمل للمصريين واللاجئين، وورش عمل عن مهارات التوظيف، والتعرف على تطبيق مهاراتي الذي يساعد الشباب في البحث والتقديم على وظائف.

افتتاح ملتقي توظيف الشباب بالإسكندرية

افتتاح ملتقي توظيف الشباب بالإسكندرية

افتتاح ملتقي توظيف الشباب بالإسكندرية