الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

1000 مستفيد بالأنشطة الرياضية والثقافية ضمن "صيف شبابنا" بالإسكندرية

صيف شبابنا بالإسكندرية
صيف شبابنا" بالإسكندرية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بمراكز الشباب التي تضمنت المبادرة أنشطة رياضية وفنية وندوات ثقافية واحتفالات بداخل مراكز الشباب بالإسكندرية.

وشهد عدد من مراكز الشباب مشاركة كبيرة من الفئات العمرية المختلفة، خلال يوم ترفيهي رياضي، حيث بلغ عدد المستفيدين في اليوم الثقافي الرياضي بمركز السيوف 2 إلى أكثر من 800 لاعب ضمن النشاط الصيفي وتضمن نشاط كرة القدم والمصارعة والنشاط الفني لتعليم الرسم واحتفال بذوي الهمم، كما بلغ عدد المستفيدين بمركز شباب المنتزة أكثر من 100 لاعب ضمن النشاط الصيفي وتضمن نشاط جمباز، والنشاط الفني لتعليم الرسم.

كما شهد مركز شباب السيوف، بحضور 150 من أعضاء المركز ندوة ثقافية نفسية عن التربية الإيجابية للأبناء، كما تضمنت الأنشطة ندوة ثقافية بعنوان "كيفية التعامل مع الحوادث المنزلية والإسعافات الأولية" ضمن مبادرات التوعية عن خطة نشاط نادي التطوع.

وأوضحت د.صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أن المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وأضافت أن المبادرة تهدف  إلي تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر، مشيرة إلى أن فعاليات المبادرة مستمرة بمراكز الشباب والهيئات الرياضية حتى 7سبتمبر المقبل.

صيف شبابنا
صيف شبابنا" بالإسكندرية
صيف شبابنا
صيف شبابنا" بالإسكندرية
صيف شبابنا
صيف شبابنا" بالإسكندرية
صيف شبابنا
صيف شبابنا" بالإسكندرية
صيف شبابنا
صيف شبابنا" بالإسكندرية
FB_IMG_1692536695878
FB_IMG_1692536695878
مديرية الشباب والرياضة صيف شبابنا مراكز الشباب الإسكندرية مبادرة

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