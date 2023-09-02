محافظ الإسكندرية يوجّه بتكثيف القوافل الطبية المجانية

‎وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، باستمرار القوافل الشاملة الطبية بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل، بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

6 قوافل خلال سبتمبر

‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية، عدد 6 قوافل طبية، يتم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الجاري وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:

- تقام يومي (3-4 سبتمبر) قافلة طبية بوحدة صحية بنجر 14 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- وتقام أيضًا يومي (5-6 سبتمبر) قافلة طبية بمدرسة بنجر ١٥ بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- يومي (12-13 سبتمبر) قافلة طبية بوحدة صحية الوفاء بنطاق حي العامرية.

- يومي (17-18 سبتمبر) قافلة طبية بمركز شباب أبوتلات بنطاق حي العجمي.

- يومي (19-20 سبتمبر) قافلة طبية بوحدة الذراع البحري الكيلو 21 بنطاق حي العجمي.

- يومي (24-25 سبتمبر) قافلة بوحدة صحية النهضة بنطاق حي برج العرب.

فعاليات مبادرة "100 مليون صحة"

وشهد الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي انطلاق فعاليات المرحلة الأولى للحملة القومية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي".

تمت فعاليات الحملة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفي إطار المبادرة القومية "100 يوم صحة".

وقدمت الحملة خدماتها بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة، وتشمل المرحلة الأولى مناطق المنتزه ومنطقة الجمرك ومنطقة غرب وإدارة برج العرب الطبية.