الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 350 مواطنا وندوات توعية خلال قافلة طبية لأهالي المراغي بالإسكندرية

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

نفذ حي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، قافلة طبية خدمية متكاملة، بنطاق الحي، بناءً على تعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه أول، وإشراف نشوي على مدير مراكز معلومات التنمية بالمحافظة.

وأجرى مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالحى تنسيقا مع الإدارات المعنية (العلاقات العامة، وحدة تكافؤ الفرص، وحد السكان، الحدائق، التنمية الريفية ) بالتعاون مع كل من المنتزة الطبية، شركة مياه الشرب، المجتمع المدني بعمل قافلة طبية لتقديم الخدمات والتوعية بمنطقة عزبة المراغي بنطاق حي المنتزة أول.

 خدمات القافلة

وم الكشف على 378 مواطنا، وتم تقديم علاج مجانًا، وتقديم خدمات الحملة القومية لتنظيم الأسرة، كما تم حصر 60 سيدة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانًا، وتم حصر دارسين محو الأمية.

كما تمت المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة بالتنسيق مع الحدائق والتنمية الريفية، وتوزيع 250 شجرة (جوافة- وبرتقال- وزيتون-وليمون)، و فتح مسؤل الوحدة السكانية حوارا مجتمعيا بين الموطنين حول المشكلات التي تم رصدها لتحسين المؤشرات السكانية، وتم إقامة معرض الاكسسوارات والمشغولات اليدوية والجلدية ومفروشات، و عقد 4 ندوات لتوعية المواطنين .

الحملة القومية لتنظيم الأسرة

وكانت قد انطلقت أمس الأحد، فعاليات المرحلة الأولى للحملة القومية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و في إطار الحملة القومية 100 يوم صحة.

و تستمر فعاليات الحملة حتى 31 أغسطس الجاري  بجميع عيادات تنظيم الاسرة الثابتة و المتنقلة و تشمل المرحلة الأولى مناطق المنتزه ومنطقة الجمرك و منطقة غرب و إدارة برج العرب الطبية، و تُقدم جميع خدمات تنظيم الاسرة و الصحة الانجابية بالمجان خلال فترة الحملة إضافة إلى الكشف بالأشعة التليفزيونية وتوفير تخصصات طبية،أمراض النساء والباطنة والأطفال لتحقيق أقصى منفعة للسيدات المنتفعات و ذويهم.

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية حي المنتزه أول الحملة القومية لتنظيم الأسرة محو الأمية 100يوم صحة

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