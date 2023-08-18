محافظ الإسكندرية يتابع مؤشرات مبادرة "100 يوم صحة"

أكثر من مليون مستفيد حتى الآن..

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مؤشرات مبادرة "100 يوم صحة"، للوقوف على عدد المستفيدين من الحملة على نطاق المحافظة، وقد عبَّر الشريف عن سعادته لتقديم الإسكندرية ما يتخطى المليون خدمة صحية مجانية لأهالي وضيوف المحافظة بعد مرور 53 يومًا منذ بدء الحملة.

وأعلنت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال الـ53 يومًا الماضية بالمحافظة، بلغت مليونًَا و13 ألفًا و903 مواطنين، تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات وخدمات صحة البيئة، والأغذية) ومبادرات الصحة العامة و القوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 246 ألف 196 مواطن واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون - الرئة - البروستاتا - عنق الرحم) 71 ألفًا 332 مواطنًا.

وبلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية 50 ألفًا 986، وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 85 ألفًا و595 سيدة، وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 127 ألفًا و967 مواطنًا، بالإضافة إلى 42 ألفًا و883 من خلال فرق ندوات الإعلام والتربية السكانية.

وخلال المبادرة، تم تقديم خدمات التطعيم لعدد 217 ألفًا و114 طفلًا، والمرور على عدد 2191 منشأة غذائية، وسحب 2792 عينة من الأغذية والمشروبات لتحليلها في معامل الوزارة، فضلًا عن مشاركة الحملة في إقامة 9 فعاليات توعوية وترفيهية ورياضية بالإسكندرية والساحل الشمالي لنشر الوعي الصحي والتوعية بالخدمات المقدمة من خلال الحملة القومية "100 يوم صحة" وكذلك جذب المترددين والمصطافين للمشاركة في المبادرات الرئاسية للصحة العامة (100 مليون صحة).

جدير بالذكر أنه متبقي 46 يومًا آخر على انتهاء مبادرة "100 يوم صحة" مستهدفة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة، بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كل أحياء المحافظة.