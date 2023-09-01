الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: إعادة الشىء لأصله فى 11 شارعًا بحى العجمى

إعادة الشىء لأصله
إعادة الشىء لأصله في 11شارعا بحي العجمي

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

الاستجابة السريعة للمواطنين 

أضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في 11 شارعا بنطاق حي العجمي عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، كما وجه الشريف مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

من جانبها؛ أشارت مدير مديرية الطرق إلى أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في الشوارع التالية: "بطريق إسكندرية مطروح بالدخيلة أمام مسجد سناني- طريق إسكندرية أمام موقف العامرية وشارع الطاحن بالدخيلة- شارع الطيار- شارع الحديد والصلب-  شارع مستشفى العوضي- طريق إسكندرية مطروح أمام مكتب التأمينات- الحارة الثانية بشارع الحديد والصلب- نادي الجمارك- قرية شهرزاد- شارع عبد الحميد رضوان- شارع متفرع من شارع عبد الحميد رضوان وشارع حسني مبارك".

 

إزالة الإشغالات بشاطئ أبو العباس 

وفي سياق آخر وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اليوم  بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشاطئ أبو العباس بحى الجمرك.

وقال الشريف: "لن نسمح بأية تعديات أو إشغالات غير قانونية أو استغلال المواطنين على شواطئ الإسكندرية"، وليس من حق أي شخص منع المواطنين من التمتع به، أو فرض إكراميات عليهم .

من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الحملة التي تمت بالتعاون مع وحدة التدخل السريع وقسم الجمرك وأجهزة الحي، أسفرت عن إزالة التعديات والإشغالات على المساحة الشاطئية بشاطئ أبو العباس وتسليم الشاطئ إلى المستأجر، ومصادرة كميات كبيرة من الإشغالات.

إعادة الشئ لأصله في 11شارع بحي العجمي
إعادة الشئ لأصله في 11شارع بحي العجمي
إعادة الشئ لأصله في 11شارع بحي العجمي
إعادة الشئ لأصله في 11شارع بحي العجمي
إعادة الشئ لأصله في 11شارع بحي العجمي
إعادة الشئ لأصله في 11شارع بحي العجمي
محافظ الإسكندرية رفع كفاءة الطرق رصف الطرق المناطق الأشد احتياجا الاستجابة السريعة للمواطنين حي العجمي

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