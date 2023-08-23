غلق 6 منشآت وضبط 1362 حالة إشغال وتحرير 215 محضرًا بالإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة أسفرت عن غلق 6 منشآت وضبط 1362 حالة إشغال وتحرير 215 محضرًا، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

إعدام مواد غذائية وغلق منشآت

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، شنَّ حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتفتيش على المنشآت التجارية والمطاعم شملت منطقة الكيلو 21، أبو يوسف، طريق إسكندرية مطروح، شارع الحديد والصلب، شارع قصر القويري ، شارع الهانوفيل الرئيسي، البيطاش.

وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضرًا متنوعًا، و5 إنذارات، وإعدام 25 كيلو عجين غير صالح للاستخدام الآدمي، و50 لتر من الحليب مجهول المصدر، والتحفظ على 433 حالة إشغال متنوع.

وكثف حيّ المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملات التفتيش على المنشآت التجارية شملت شوارع إسكندر إبراهيم، جمال عبدالناصر، البكباشى العيسوى، الصداقة، 45 قبلى وبحري، محمد نجيب، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 270 حالة إشغال متنوع وغلق وتشميع 6 منشآت وفرض غرامات فورية تقدر بـ28 ألف جنيه.

وشهد حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية وإزالة الإشغالات شملت مناطق سموحة شوارع التعاونيات، وتوت عنخ آمون والسوق التجاري وسيدي جابر، وسبورتنج ومحور المحمودية، وأسفرت الحملات عن التحفظ على 473 حالة إشغال متنوع وتحصيل 10 آلاف جنيه غرامات فورية وتحرير 17 محضرًا متنوعًا.

حملات تفتيشية على الأسواق

وواصل حي الجمرك، برئاسة المهندسة نهى خليفة، حملاته للتفتيش على الأسواق استهدفت الحملة شارع النصر، رأس التين، ميدان التحرير وأسفرت الحملة عن إعدام 7 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 28 محضرًا متنوعًا و24 إنذارًا وفرض غرامات فورية تقدر بـ 36 ألف جنيه، والتحفظ على 98 حالة إشغال متنوع.

بينما قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية شملت شوارع المكس، القفال، الاسناوي وأسفرت الحملة عن تحرير 31 محضرًا و14 إنذارًا والتحفظ على 30 حالة إشغال متنوع.

وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة، برئاسة أحمد عبدالمجيد، حملة مكبرة استهدفت الناصرية القديمة، طريق الكينج، أسفل كوبري العامرية، وأسفرت الحملة عن ضبط 15 حالة إشغال متنوع، وتحرير عدد 10 محاضر و2 إنذار.

ونفّذ حي العامرية أول برئاسة السيد موسى، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية، استهدفت منطقة العامرية البلد، شارع الجمهورية، شارع مستشفى الشيخ بدوي، شارع العيادة الشاملة، وأسفرت الحملة عن تحرير 95 محضرًا متنوعًا، وعدد 8 إنذارات، والتحفظ على 43 حالة إشغال متنوع.

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