منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد 3-9-2023

شهد سعر اليورو ارتفاعًا مقابل العملات العالمية خلال الأيام الماضية، ليواصل ‏التعافي خلال الأيام الحالية مقابل الدولار ‏الأمريكي، وذلك بفضل توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر الجاري.

ونتيجة لما سبق ذكره ننشر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 3 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، حيث سجل نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الأحد (تحديث يومي)

نرصد آخر تحديث يومي خلال منتصف التعاملات لسعر اليورو اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 ، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 ، في بنك القاهرة خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة خلال الأحد الموافق 3 سبتمبر شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.