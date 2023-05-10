الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في البنوك

اليورو
اليورو

تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر، ونشر البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم حيث بلغ 34.06 جنيه للشراء، 34.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

يقدم «الدستور» خلال السطور التالية، نشرة لآخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

لم يتغير سعر اليورو اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في بنك القاهرة، حيث شهد استقرارًا ليسجل نحو 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 استقرارًا في البنك الأهلي المصري ليسجل نحو 33.90 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

سعر اليورو اليوم الاثنين 8-5-2023 مقابل الجنيه المصري

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد لحظة بلحظة 7 مايو 2023

سعر اليورو اليوم السبت 6-5-2023 خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 سجل استقرارًا في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIb

بلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 شهد استقرارًا داخل مصرف أبو ظبي خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع.

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